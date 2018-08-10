Трамп оголосив про подвоєння тарифів на імпорт металів з Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що санкціонував подвоєння тарифів на імпорт сталі та алюмінію з Туреччини. Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Я тільки що санкціонував подвоєння тарифів на сталь і алюміній щодо Туреччини, в той час як її валюта, турецька ліра, швидко падає стосовно нашого дуже сильного долара! Тепер алюміній становитиме 20%, а сталь - 50%", - заявив Трамп.
"Наші відносини з Туреччиною наразі не є хорошими", - додав президент США.
Як повідомляв УНН, минулого тижня міністерство фінансів США ввело санкції проти міністра юстиції Туреччини Абдулхаміта Гюля і глави турецького МВС Сулеймана Сойлу.
У відповідь Туреччина заморозила рахунки міністра юстиції і міністра внутрішніх справ США.
Нагадаємо, 15 червня цього року президент США оголосив, що в зв’язку з крадіжкою Китаєм американської інтелектуальної власності і технологій, а також тим, що Пекін вдається до несправедливої торгової практики, США введуть 25% мита на імпортовані зі цієї країни товари на суму 50 млрд доларів. Влада КНР негайно відповіла тарифами стосовно аналогічної вартості імпортованої американської продукції.