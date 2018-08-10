Трамп объявил об удвоении тарифов на импорт металлов из Турции

"Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий по Турции, в то время как ее валюта, турецкая лира, быстро падает по отношению к нашему очень сильному доллару! Теперь алюминий составит 20%, а сталь - 50%", - заявил Трамп.



"Наши отношения с Турцией пока не являются хорошими", - добавил президент США.



Как сообщал УНН, на прошлой неделе министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу.



В ответ Турция заморозила счета министра юстиции и министра внутренних дел США.



Напомним, 15 июня этого года президент США объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин предпринимает несправедливой торговой практики, США введут 25% пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 млрд долларов. Власти КНР немедленно ответили тарифам относительно аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.



