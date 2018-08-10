Трамп объявил об удвоении тарифов на импорт металлов из Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал удвоение тарифов на импорт стали и алюминия из Турции. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий по Турции, в то время как ее валюта, турецкая лира, быстро падает по отношению к нашему очень сильному доллару! Теперь алюминий составит 20%, а сталь - 50%", - заявил Трамп.
"Наши отношения с Турцией пока не являются хорошими", - добавил президент США.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу.
В ответ Турция заморозила счета министра юстиции и министра внутренних дел США.
Напомним, 15 июня этого года президент США объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин предпринимает несправедливой торговой практики, США введут 25% пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 млрд долларов. Власти КНР немедленно ответили тарифам относительно аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.