Ексклюзив
12:41 • 21229 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаю
12:39 • 43840 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 33973 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 34390 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"
Ексклюзив
11:33 • 53617 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 23313 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 46634 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 76794 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 97886 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 83260 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Президент США назвав Іспанію "невдахою" та "дуже ворожою до НАТО"

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Дональд Трамп знову розкритикував Іспанію, назвавши її "невдахою" та "дуже ворожою до НАТО". Він також висловив розчарування прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Президент США назвав Іспанію "невдахою" та "дуже ворожою до НАТО"

Президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв'ю у четвер знову розкритикував Іспанію, звинувативши європейську країну в тому, що вона "невдаха" і "дуже ворожа до НАТО", а також повторивши своє розчарування у прем'єр-міністрі Великої Британії Кірі Стармері, передає УНН.

"У нас багато переможців, але Іспанія - невдаха, а Велика Британія дуже розчарувала", - сказав Трамп газеті The New York Post. "Дуже ворожа до НАТО", - додав Трамп про Іспанію, а потім поскаржився на те, що країна не виконує цільових показників витрат на оборону альянсу.

"Не командний гравець, і ми не збираємося бути командним гравцем і з Іспанією", - додав Трамп.

Додамо

Після того, як президент раніше цього тижня пригрозив Іспанії торговим ембарго, прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Іспанія погодилася співпрацювати з військовою місією США проти Ірану – оцінка, яку Іспанія категорично спростувала.

"Що стосується Іспанії, я думаю, вони вчора ясно почули послання президента, і, наскільки мені відомо, за останні кілька годин вони погодилися співпрацювати з американськими військовими", - заявив Лівітт журналістам на брифінгу в Білому домі в середу.

Білий дім заявив про згоду Іспанії на удари по Ірану, Мадрид це заперечує - Politico05.03.26, 09:59 • 5330 переглядiв

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв'ю місцевій радіостанції заперечив: "Наша позиція не змінилася".

Антоніна Туманова

