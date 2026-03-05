Президент США назвав Іспанію "невдахою" та "дуже ворожою до НАТО"
Дональд Трамп знову розкритикував Іспанію, назвавши її "невдахою" та "дуже ворожою до НАТО". Він також висловив розчарування прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв'ю у четвер знову розкритикував Іспанію, звинувативши європейську країну в тому, що вона "невдаха" і "дуже ворожа до НАТО", а також повторивши своє розчарування у прем'єр-міністрі Великої Британії Кірі Стармері, передає УНН.
"У нас багато переможців, але Іспанія - невдаха, а Велика Британія дуже розчарувала", - сказав Трамп газеті The New York Post. "Дуже ворожа до НАТО", - додав Трамп про Іспанію, а потім поскаржився на те, що країна не виконує цільових показників витрат на оборону альянсу.
"Не командний гравець, і ми не збираємося бути командним гравцем і з Іспанією", - додав Трамп.
Після того, як президент раніше цього тижня пригрозив Іспанії торговим ембарго, прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Іспанія погодилася співпрацювати з військовою місією США проти Ірану – оцінка, яку Іспанія категорично спростувала.
"Що стосується Іспанії, я думаю, вони вчора ясно почули послання президента, і, наскільки мені відомо, за останні кілька годин вони погодилися співпрацювати з американськими військовими", - заявив Лівітт журналістам на брифінгу в Білому домі в середу.
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв'ю місцевій радіостанції заперечив: "Наша позиція не змінилася".