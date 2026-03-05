Трамп назвал Испанию "неудачницей" и "очень враждебной к НАТО"

$43.720.26
Эксклюзив
12:41 • 20943 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 43285 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 33816 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 34241 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 53438 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 23248 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 46566 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 76721 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 97831 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 83216 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 60749 просмотра
Встреча Фицо и Зеленского - премьер-министр Словакии озвучил условие5 марта, 10:15 • 6906 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 20730 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 33010 просмотра
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto13:04 • 31887 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 6598 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 33144 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
11:33 • 53434 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 60859 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 68467 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рафаэль Гросси
Лавров Сергей Викторович
Андрей Сибига
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Катар
УНН Lite
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38 • 1572 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 20808 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 36860 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 52232 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 55227 просмотра
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нефть марки Brent

Трамп назвал Испанию "неудачницей" и "очень враждебной к НАТО"

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Дональд Трамп вновь раскритиковал Испанию, назвав ее "неудачницей" и «очень враждебной к НАТО». Он также выразил разочарование премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Трамп назвал Испанию "неудачницей" и "очень враждебной к НАТО"

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью в четверг снова раскритиковал Испанию, обвинив европейскую страну в том, что она "неудачник" и "очень враждебна к НАТО", а также повторив свое разочарование в премьер-министре Великобритании Кире Стармере, передает УНН.

"У нас много победителей, но Испания — неудачник, а Великобритания очень разочаровала", — сказал Трамп газете The New York Post. "Очень враждебна к НАТО", — добавил Трамп об Испании, а затем пожаловался на то, что страна не выполняет целевых показателей расходов на оборону альянса.

"Не командный игрок, и мы не собираемся быть командным игроком и с Испанией", — добавил Трамп.

Добавим

После того, как президент ранее на этой неделе пригрозил Испании торговым эмбарго, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Испания согласилась сотрудничать с военной миссией США против Ирана – оценка, которую Испания категорически опровергла.

"Что касается Испании, я думаю, они вчера ясно услышали послание президента, и, насколько мне известно, за последние несколько часов они согласились сотрудничать с американскими военными", — заявил Ливитт журналистам на брифинге в Белом доме в среду.

Белый дом заявил о согласии Испании на удары по Ирану, Мадрид это отрицает - Politico05.03.26, 09:59 • 5320 просмотров

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью местной радиостанции опроверг: "Наша позиция не изменилась".

Антонина Туманова

Новости Мира