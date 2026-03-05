Трамп назвал Испанию "неудачницей" и "очень враждебной к НАТО"

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью в четверг снова раскритиковал Испанию, обвинив европейскую страну в том, что она "неудачник" и "очень враждебна к НАТО", а также повторив свое разочарование в премьер-министре Великобритании Кире Стармере, передает УНН.

"У нас много победителей, но Испания — неудачник, а Великобритания очень разочаровала", — сказал Трамп газете The New York Post. "Очень враждебна к НАТО", — добавил Трамп об Испании, а затем пожаловался на то, что страна не выполняет целевых показателей расходов на оборону альянса.

"Не командный игрок, и мы не собираемся быть командным игроком и с Испанией", — добавил Трамп.

После того, как президент ранее на этой неделе пригрозил Испании торговым эмбарго, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Испания согласилась сотрудничать с военной миссией США против Ирана – оценка, которую Испания категорически опровергла.

"Что касается Испании, я думаю, они вчера ясно услышали послание президента, и, насколько мне известно, за последние несколько часов они согласились сотрудничать с американскими военными", — заявил Ливитт журналистам на брифинге в Белом доме в среду.

Белый дом заявил о согласии Испании на удары по Ирану, Мадрид это отрицает - Politico

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью местной радиостанции опроверг: "Наша позиция не изменилась".