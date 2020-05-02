Трагедія 2 травня в Одесі: ООН закликала українську владу притягнути винних до відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Українська влада має забезпечити притягнення до відповідальності винних у трагічних подіях 2 травня в Одесі, під час яких загинуло 48 людей. Про це заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, повідомили УНН у пресслужбі представництва ООН в Україні.
"Я закликаю українську владу забезпечити притягнення до відповідальності винних у насильстві 2 травня. Офіс Генерального прокурора має забезпечити ефективне, ретельне і неупереджене розслідування вбивств та насильницьких смертей. Голови судів мають надати пріоритет кримінальним провадженням у незавершених справах. Сім’ї жертв мають право на правду та справедливість за смерть своїх близьких", — зазначила вона.
Як повідомлялося раніше в УНН, сьогодні шоста річниця подій на Куликовому полі в Одесі.
Нагадаємо, 2 травня 2014 року учасники одеського "антимайдану" напали в центрі Одеси на колону вболівальників одеського ФК "Чорноморець" і харківського "Металіста", активістів місцевої "самооборони" та Євромайдану. Під час сутичок пролунали постріли, тоді загинуло кілька людей.
Згодом "антимайданівців" відтіснили до Куликового поля, де спалили їх табір, але багато хто забарикадувався у Будинку профспілок. Так, сторони конфлікту закидали один одного пляшками із запальною сумішшю. Внаслідок пожежі, що виникла в будівлі, загинуло 48 учасників масових заворушень. 200 осіб з обох сторін конфлікту звернулися за медичною допомогою. З того часу жодна особа так і не була притягнена до відповідальності.