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Трагедия 2 мая в Одессе: ООН призвала украинские власти привлечь виновных к ответственности

Киев • УНН

 • 30158 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Украинская власть должна обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагических событиях 2 мая в Одессе, во время которых погибли 48 человек. Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, сообщили УНН в пресс-службе представительства ООН в Украине.

Трагедия 2 мая в Одессе: ООН призвала украинские власти привлечь виновных к ответственности

"Я призываю украинскую власть обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая. Офис Генерального прокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование убийств и насильственных смертей. главы судов должны предоставить приоритет уголовным производством в незавершенных делах. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерти своих близких", - отметила она.

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня шестая годовщина событий на Куликовом поле в Одессе.

2 мая 2014 года участники одесского "антимайдана" напали в центре Одессы на колонну болельщиков одесского ФК "Черноморец" и харьковского "Металлиста", активистов местной "самообороны" и Евромайдана. Во время столкновений раздавались выстрелы, тогда погибло несколько человек.

Впоследствии "антимайдановцев" оттеснили до Куликового поля, где сожгли их лагерь, но многие забаррикадировались в Доме профсоюзов. Так, стороны конфликта забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью. В результате пожара, возникшего в здании, погибли 48 участников массовых беспорядков. 200 человек с обеих сторон конфликта обратились за медицинской помощью. С тех пор ни один человек так и не был привлечен к ответственности.

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