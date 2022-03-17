Toyota відновлює свою діяльність в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Японська автомобілебудівна компанія Toyota заявила про відновлення діяльності в Україні. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.
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"У такий складний час для нашої країни ми робимо все можливе, щоб підтримувати українців. І найкращий спосіб це зробити — підтримувати економіку країни. Саме тому компанія Toyota відновлює свою діяльність в Україні із дотриманням всіх необхідних заходів безпеки для співробітників і відвідувачів", – йдеться у повідомленні.
Деталі
У компанії зазначили, що в деяких регіонах відновлюють свою роботу дилерські центри.
Компанія активно залучена до надання гуманітарної допомоги постраждалим, а саме українським співробітникам Toyota, їхнім сім’ям та біженцям з України. Для цих груп населення компанія збирає фінансову допомогу на суму до 2,5 млн євро.
Як раніше повідомляв УНН, компанія Toyota зупинила виробництво та імпорт автомобілів у росію.
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