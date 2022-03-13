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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Санкції в дії: росіянам пророкують зростання угонів автомобілів

Санкції в дії: росіянам пророкують зростання угонів автомобілів

Київ • УНН

 • 120718 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Жителів Росії готують до зростання викрадень автомобілів для розбирання на запчастини. Причина - обмеження на постачання імпортних автомобілів та запчастин. Про це повідомляють навіть провладні російські ЗМІ із посиланням на своїх експертів, пише УНН.

Деталі

Так, за оцінками страховиків, за умови дефіциту запчастин потенційно є небезпека збільшення кількості шахрайства та угонів автомобілів.

Вважають, що в зоні особливої ​​уваги у викрадачів будуть найзатребуваніші машини на російському ринку. Серед них, наприклад, Kia Rio та Hyundai Solaris.

Прогнозують також активізацію шахраїв, які інсценуватимуть ДТП, щоб отримати від страхових компаній грошові відшкодування в умовах проблем з ремонтом машин через відсутність запчастин.

Ба більше, росіянам варто готуватись до подальшого підвищення вартості полісів каско, вважають експерти.

Раніше низка автоконцернів оголосила про тимчасове зупинення виробництва та постачання машин до Росії у зв'язку з ситуацією в Україні та проблемами з логістикою. Серед них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche та Rolls-Royce.

Нагадаємо

Раніше український офіс компанії Toyota повідомив, що японський автовиробник зупинив виробництво та імпорт автомобілів до Росії.

Українські Національні Новини

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