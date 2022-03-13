Санкции в действии: россиянам пророчат рост угонов автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Жителей России готовят к росту угонов автомобилей для разборки на запчасти. Причина - ограничения на поставку импортных автомобилей и запчастей. Об этом сообщают даже провластные российские СМИ со ссылкой на своих экспертов, пишет УНН.
Детали
Так, по оценкам страховщиков, при условии дефицита запчастей потенциально есть опасность увеличения количество попыток мошенничества и угонов автомобилей.
Считается, что в зоне особого внимания у угонщиков будут самые востребованные машины на российском рынке. Среди них, например, Kia Rio и Hyundai Solaris.
Ожидается также активизация мошенников, которые будут инсценировать ДТП, чтобы получить от страховых компаний денежные возмещения в условиях проблем с ремонтом машин из-за отсутствия запчастей.
Более того, россиянам стоит готовиться к дальнейшему повышению стоимости полисов каско, считают эксперты.
Ранее ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок машин в Россию в связи с ситуацией на Украине и проблемами с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce.
Напомним
Ранее украинский офис компании Toyota сообщил, что японский автопроизводитель остановил производство и импорт автомобилей в Россию.