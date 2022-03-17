Toyota возобновляет свою деятельность в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Японская автомобилестроительная компания Toyota заявила о возобновлении деятельности в Украине. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook, информирует УНН.
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"В такое сложное время для нашей страны мы делаем все возможное, чтобы поддерживать украинцев. И лучший способ это сделать — поддерживать экономику страны. Именно поэтому компания Toyota возобновляет свою деятельность в Украине с соблюдением всех необходимых мер безопасности для сотрудников и посетителей", - говорится в сообщении.
Детали
В компании отметили, что в некоторых регионах возобновляют свою работу дилерские центры.
Компания активно вовлечена в оказание гуманитарной помощи пострадавшим, а именно украинским Toyota сотрудникам, их семьям и беженцам из Украины. Для этих групп населения компания собирает финансовую помощь на сумму до 2,5 млн евро.
Как ранее сообщал УНН, компания Toyota остановила производство и импорт автомобилей в россию.
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