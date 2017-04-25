Товариш по службі впізнав голос підозрюваного у причетності до катастрофи МН17 - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Голос колишнього російського офіцера Сергія Дубинського на прізвисько “Хмурий”, який підозрюється у причетності до катастрофи літака рейсу MH17 у над Донбасом, упізнав на записах СБУ військовий, який разом з ним служив. Про це повідомляє російська “Новая газета”, передає УНН.
Як зазначається, російське видання розшукало людину, яка підтвердила, що на записах розмов “Хмурого” з бойовиком “ДНР” звучить саме голос “Хмурого”. Ним виявився товариш по службі С.Дубинського Сергій Тіунов.
“Людина, яка в записах (телефонних розмов — ред.) СБУ підписана як бойовик „Хмурий“, дуже сильно (голосом — ред.) схожа на Дубинського. Я допускаю, що це саме він”, — сказав С.Тіунов.
За розповідями С.Тіунова, він з С.Дубинським разом служив в Афганістані в кінці 1980-х. На його думку, С.Дубинський — ключовий свідок у справі про катастрофу MH17.
Нагадаємо, 2 березня Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала нові дані щодо колишнього російського офіцера Сергія Дубинського на прізвисько “Хмурий”, який, як стверджують, причетний до використання на окупованій частині Донбасу установки російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”, із якого 2014 року був збитий малайзійський авіалайнер МН17.
У новій доповіді йшлося про те, що деякі телефонні розмови “Хмурого” були перехоплені і опубліковані Службою безпеки України (СБУ). В СБУ цю людину називали заступником Ігоря Стрєлкова з розвідки.
В цих розмовах з “Хмурим” погоджують місце, де потрібно розмістити ракетну установку “Бук”, яка прибула в Донецьку область разом з екіпажем. При цьому із записів не стає однозначно ясно, чи була вона привезена з Росії.
У наступних розмовах “Хмурий” керує перекиданням комплексу під селище Первомайське, а в останній, п’ятому записі, зробленого 17 липня, стверджує, що з її допомогою вдалося збити український штурмовик Су-25.