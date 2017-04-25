Сослуживец узнал голос подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 - СМИ

Как отмечается, российское издание разыскало человека, который подтвердил, что на записях разговоров "Хмурого" с боевиком "ДНР" звучит именно голос "Хмурого". Им оказался сослуживец С.Дубинського Сергей Тиунов.

"Человек, который в записях (телефонных разговоров - ред.) СБУ подписан как боевик "Хмурый", очень сильно (голосом - ред.) похож на Дубинского. Я допускаю, что это именно он", - сказал С.Тиунов.

По рассказам С.Тиунова, он с С.Дубинским вместе служил в Афганистане в конце 1980-х. По его мнению, С.Дубинский - ключевой свидетель по делу о катастрофе MH17.

Напомним, 2 марта Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала новые данные в отношении бывшего российского офицера Сергея Дубинский по прозвищу "Хмурый", который, как утверждают, причастен к использованию на оккупированной части Донбасса установки российского зенитно-ракетного комплекса "Бук", с которого 2014 был сбит малазийский авиалайнер МН17.

В новом докладе говорилось о том, что некоторые телефонные разговоры "хмурый" были перехвачены и опубликованы Службой безопасности Украины (СБУ). В СБУ этого человека называли заместителем Игоря Стрелкова по разведке.

В этих разговорах с "Хмурым" согласовывают место, где нужно разместить ракетную установку "Бук", которая прибыла в Донецкую область вместе с экипажем. При этом из записи не становится однозначно ясно, была ли она привезена из России.

В следующих беседах "Хмурый" руководит переброской комплекса под поселок Первомайское, а в последней, пятой записи, сделанной 17 июля, утверждает, что с ее помощью удалось сбить украинский штурмовик Су-25.