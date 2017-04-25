Сослуживец узнал голос подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34521 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100537 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152396 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114847 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115570 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111987 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103917 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106947 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103462 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152588 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Сослуживец узнал голос подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 - СМИ

Сослуживец узнал голос подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Голос бывшего российского офицера Сергея Дубинский по прозвищу "Хмурый", который подозревается в причастности к катастрофе самолета рейса MH17 в над Донбассом, узнал на записях СБУ военный, который вместе с ним служил. Об этом сообщает российская "Новая газета", передает УНН.

Как отмечается, российское издание разыскало человека, который подтвердил, что на записях разговоров "Хмурого" с боевиком "ДНР" звучит именно голос "Хмурого". Им оказался сослуживец С.Дубинського Сергей Тиунов.

"Человек, который в записях (телефонных разговоров - ред.) СБУ подписан как боевик "Хмурый", очень сильно (голосом - ред.) похож на Дубинского. Я допускаю, что это именно он", - сказал С.Тиунов.

По рассказам С.Тиунова, он с С.Дубинским вместе служил в Афганистане в конце 1980-х. По его мнению, С.Дубинский - ключевой свидетель по делу о катастрофе MH17.

Напомним, 2 марта Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала новые данные в отношении бывшего российского офицера Сергея Дубинский по прозвищу "Хмурый", который, как утверждают, причастен к использованию на оккупированной части Донбасса установки российского зенитно-ракетного комплекса "Бук", с которого 2014 был сбит малазийский авиалайнер МН17.

В новом докладе говорилось о том, что некоторые телефонные разговоры "хмурый" были перехвачены и опубликованы Службой безопасности Украины (СБУ). В СБУ этого человека называли заместителем Игоря Стрелкова по разведке.

В этих разговорах с "Хмурым" согласовывают место, где нужно разместить ракетную установку "Бук", которая прибыла в Донецкую область вместе с экипажем. При этом из записи не становится однозначно ясно, была ли она привезена из России.

В следующих беседах "Хмурый" руководит переброской комплекса под поселок Первомайское, а в последней, пятой записи, сделанной 17 июля, утверждает, что с ее помощью удалось сбить украинский штурмовик Су-25.

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