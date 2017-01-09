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"Тотенхем" і "Челсі" пробилися в четвертий раунд Кубка Англії

"Тотенхем" і "Челсі" пробилися в четвертий раунд Кубка Англії

Київ • УНН

 • 6934 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. В Англії відбулось п'ять поєдинків третього етапу Кубка країни з футболу (1/32) в якій фаворити здобули перемоги, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

Лідер АПЛ "Челсі" не мав проблем у грі із командою третьої за силою ліги Англії "Петерборо" – 4:1. За лондонців забивали двічі Педро, Бачуай та Вілліан.

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Половину другого тайму "сині" провели в меншості через вилучення Джона Террі.

Нині третій клуб турнірної таблиці АПЛ "Тотенхем" завдяки голам Девіса та Сон Хин-Міна тріумфували у поєдинку з представником Чемпіоншипу "Астон Віллою" – 2:0.

Примітно, що "Ліверпуль" не зумів обіграти команду четвертої за силою ліги Англії "Плімут" – 0:0. Колективи проведуть ще один матч задля вирішення переможця.

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Додамо також, в інших баталіях "Мідлсбро" переміг "Шеффілд Венсдей" 3:0, а "Фулхем" вийшов переможцем у грі проти "Кардіффа" 2:1.

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