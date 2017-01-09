"Тоттенхэм" и "Челси" пробились в четвертый раунд Кубка Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Англии состоялось пять поединков третьего этапа Кубка страны по футболу (1/32) где фавориты одержали победы, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Лидер АПЛ "Челси" не имел проблем в игре с командой третьей по силе лиги Англии "Петерборо" - 4:1. За лондонцев забивали дважды Педро, Бачуай и Виллиан.
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Половину второго тайма "синие" провели в меньшинстве после удаления Джона Терри.
Сейчас третий клуб турнирной таблицы АПЛ "Тоттенхэм" благодаря голам Дэвиса и Сон Хин-Мина торжествовал в поединке с - 2:0.
Примечательно, что "Ливерпуль" не сумел обыграть команду четвертой по силе лиги Англии "Плимут" - 0: 0. Коллективы проведут еще один матч для определения победителя.
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Добавим также, в других баталиях "Мидлсбро" победил "Шеффилд Уэнсдей" 3:0, а "Фулхэм" вышел победителем в игре против "Кардиффа" 2:1.