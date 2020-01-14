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Торік українці частіше подорожували морем та повітрям

Торік українці частіше подорожували морем та повітрям

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. У 2019 році громадяни України частіше подорожували повітряним та морським транспортами, ніж рік до цього. Про це повідомляє УНН із посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Варто зазначити, що все більше подорожувальників, як в Україну так і за межі нашої держави, надають перевагу повітряному транспорту. Зокрема минулого року літаками український кордон перетнули більш як 20,6 млн осіб, що на 23 % перевищує показник попереднього року (16,7 млн осіб). Частка українців серед мандрівників, які обрали повітряні подорожі, зросла ще більше – на понад 30% (з 11,6 млн осіб у 2018 році до 15,1 млн осіб у 2019 році).

Морським транспортом український кордон у 2019 році перетнули майже 400 тисяч людей. Цей показник у загальному пасажиропотоці, хоч і незначний, але в порівнянні з 2018 роком він зріс на 11,5%", - повідомили прикордонники.

Що стосується пунктів пропуску на сухопутних ділянках держкордону України, то пасажиропотік з Євросоюзом у 2019 році залишався на рівні 2018 року. Торік кордон України з країнами ЄС перетнули понад 36,7 млн осіб.

Зазначається, що майже на 10% зменшився пасажиропотік на українсько-російському кордоні. Якщо у 2018 році на цій ділянці прикордонники оформили понад 11 млн осіб, то в 2019 – менше 10 млн. При цьому кордон з Росією перетнуло на 800 тисяч українців менше (7 млн осіб).

У 2019 році також суттєво зменшилася кількість громадян, які перетнули кордон з Білоруссю (на 9 %) та Молдовою (на 6,1 %).

Нагадаємо, в Україні планують створити онлайн-портал для туристів.

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