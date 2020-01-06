В Україні планують створити онлайн-портал для туристів

КИЇВ. 6 січня. УНН. В Україні буде створений єдиний туристичний портал. Його роботу вже запустять до осені 2020 року. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН з посиланням на пресслужбу уряду.