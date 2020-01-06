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В Україні планують створити онлайн-портал для туристів

В Україні планують створити онлайн-портал для туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. В Україні буде створений єдиний туристичний портал. Його роботу вже запустять до осені 2020 року. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

"Потрібно створити всі умови, щоб в Україну приїжджало якомога більше туристів. Це звісно сервіси. Дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося. А також безпека. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь чи допомогу", - зазначив Гончарук.

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Єдиний портал, як вказано, працюватиме як онлайн, так і в телефонному режимі. Його роботу, зазначається, запустять вже до осені 2020 року. Більше того, будуть створені локальні туристично-інформаційні центри в регіонах.

Як повідомили в Міністерстві культури, молоді та спорту, створено відповідне агентство, яке, зокрема, реалізовуватиме цей проект.

Як вказано, створення єдиного туристичного порталу передбачено програмою діяльності Кабміну. Її затверджено у вересні 2019 року.

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