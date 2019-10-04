Рада підтримала Програму дій уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому постанову про ухвалення проекту Програми дій уряду на п’ять років, який представив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Як зазначив Олексій Гончарук, ця програма – набір цілей, за досягненням яких парламентарі в майбутньому будуть оцінювати діяльність Кабінету міністрів.
Нагадаємо, проект Програми діяльності уряду на 5 років в парламенті представив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
20 вересня Верховна Рада України прийняла проект Державного бюджету на наступний рік для подальшої роботи.