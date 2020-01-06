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В Украине планируют создать онлайн-портал для туристов

В Украине планируют создать онлайн-портал для туристов

Киев  •  УНН

 • 15845 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В Украине будет создан единый туристический портал. Его работу уже запустят к осени 2020 года. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это конечно сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь", - отметил Гончарук.

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Единый портал, как указано, будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме. Его работу, отмечается, запустят уже к осени 2020 года. Более того, будут созданы локальные туристско-информационные центры в регионах.

Как сообщили в Министерстве культуры, молодежи и спорта, создано соответствующее агентство, которое, в частности, будет реализовывать этот проект.

Как указано, создание единого туристического портала предусмотрено программой деятельности Кабмина. Она утверждена в сентябре 2019 года.

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