Україна вирішила відкрити свої маяки для туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Маяки України відтепер не тільки забезпечуватимуть безпеку на морі, а й гостинно прийматимуть у себе туристів. Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
Як вказано, таке рішення ухвалено на основі світової практики, адже маяки це не лише навігаційні об’єкти, а й культурна та історична спадщина України.
До Міністерства інфраструктури України надходило багато звернень з проханням відкрити маяки для відвідування. Наразі, як вказано, для відвідування відкрито: Воронцовський маяк у місті Одеса, Сіверсів Передній маяк у місті Миколаїв, Генічеський та Станіслав-Аджигольський Задній маяки у Херсонській області.
"Згодом плануємо розширити цей перелік. Забезпечуватиме відвідування маяків ДУ "Держгідрографія". Такі заходи не перешкоджатимуть роботі маяка, адже для туристів відведено певний час у вихідні дні", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у наступному році Всесвітній форум з розвитку медичного туризму може відбутися у Києві.