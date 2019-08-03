В наступному році Всесвітній форум з розвитку медичного туризму може відбутися у Києві

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Президент Асоціації медичного туризму України Віолетта Янишевська запропонувала провести у 2020 році Всесвітній форум з розвитку медичного туризму і засідання генеральної асамблеї Всесвітньої асоціації медичного туризму (Global Healthcare Travel Council, GHTC) у Києві. Про це вона заявила під час наради з питань розвитку медичного туризму у Трускавці на Львівщині, передає кореспондент УНН.