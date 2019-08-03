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В наступному році Всесвітній форум з розвитку медичного туризму може відбутися у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Президент Асоціації медичного туризму України Віолетта Янишевська запропонувала провести у 2020 році Всесвітній форум з розвитку медичного туризму і засідання генеральної асамблеї Всесвітньої асоціації медичного туризму (Global Healthcare Travel Council, GHTC) у Києві. Про це вона заявила під час наради з питань розвитку медичного туризму у Трускавці на Львівщині, передає кореспондент УНН.

“В наступному році ми маємо провести глобальний форум ( з розвитку медичного туризму — ред.) та генеральну асамблею. Потрібно вибрати місце, я пропоную Київ”, — сказала Віолетта Янишевська.

За її словами, в рамках форуму мають бути організовані спеціальні інформаційні тури для учасників по інших містах України, які є перспективними для розвитку медичного туризму.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запропонував скласти перелік країн з якими потрібно скасувати візовий режим задля розвитку медичного туризму в Україні.

Українські Національні Новини

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