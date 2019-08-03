В следующем году Всемирный форум по развитию медицинского туризма может состояться в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент Ассоциации медицинского туризма Украины Виолетта Янишевский предложила провести в 2020 году Всемирный форум по развитию медицинского туризма и заседание генеральной ассамблеи Всемирной ассоциации медицинского туризма (Global Healthcare Travel Council, GHTC) в Киеве. Об этом она заявила во время совещания по вопросам развития медицинского туризма в Трускавце на Львовщине, передает корреспондент УНН.
“В следующем году мы должны провести глобальный форум (по развитию медицинского туризма — ред.) и генеральную ассамблею. Нужно выбрать место, я предлагаю Киев”, — сказала Виолетта Янишевская.
По ее словам, в рамках форума должны быть организованы специальные информационные туры для участников по другим городам Украины, которые являются перспективными для развития медицинского туризма.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить перечень стран с которыми нужно отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине.