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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 104947 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 133582 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142699 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129171 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129813 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131162 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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В следующем году Всемирный форум по развитию медицинского туризма может состояться в Киеве

В следующем году Всемирный форум по развитию медицинского туризма может состояться в Киеве

Киев  •  УНН

 • 9052 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент Ассоциации медицинского туризма Украины Виолетта Янишевский предложила провести в 2020 году Всемирный форум по развитию медицинского туризма и заседание генеральной ассамблеи Всемирной ассоциации медицинского туризма (Global Healthcare Travel Council, GHTC) в Киеве. Об этом она заявила во время совещания по вопросам развития медицинского туризма в Трускавце на Львовщине, передает корреспондент УНН.

“В следующем году мы должны провести глобальный форум (по развитию медицинского туризма — ред.) и генеральную ассамблею. Нужно выбрать место, я предлагаю Киев”, — сказала Виолетта Янишевская.

По ее словам, в рамках форума должны быть организованы специальные информационные туры для участников по другим городам Украины, которые являются перспективными для развития медицинского туризма.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить перечень стран с которыми нужно отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине.

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