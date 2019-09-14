Украина решила открыть свои маяки для туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Маяки Украины отныне не только будут обеспечивать безопасность на море, но и гостеприимно принимать у себя туристов. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
Как указано, такое решение принято на основе мировой практики, ведь маяки это не только навигационные объекты, но и культурное и историческое наследие Украины.
В Министерство инфраструктуры Украины поступало много обращений с просьбой открыть маяки для посещения. Сейчас, как указано, для посещения открыты: Воронцовский маяк в городе Одесса, Сиверсов Передний маяк в городе Николаев, Генический и Станислав-Аджигольский Задний маяки в Херсонской области.
"Позже планируем расширить этот список. Обеспечивать посещение маяков будет ГУ "Госгидрография". Такие меры не будут препятствовать работе маяка, ведь для туристов отведено определенное время в выходные дни", - говорится в сообщении.
Напомним, в следующем году Всемирный форум по развитию медицинского туризма может состояться в Киеве.