Торговців зброєю засудили в Одесі

Встановлено, що двоє громадян України здійснювали придбання, носіння, зберігання, передачу і збут вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, які надходили з району проведення АТО, а саме: 6 автоматів АКС-74, кулемет Калашникова калібру 7,62 мм, два пістолети Макарова, чотири реактивні протитанкові гранатомети РПГ-18, гранату РГД-5, 40-мм підствольний гранатомет ГП-25, гранату Ф-1, багнет-ніж до автомату, 129 патронів калібру 5, 45 мм, 224 патронів калібру 7, 62 мм та 11 патронів калібру 9 мм.

Злочинців засудили на чотири та п'ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, групу торговців зброєю затримали в Одесі.