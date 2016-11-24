Торговцев оружием осудили в Одессе

Установлено, что двое граждан Украины осуществляли приобретение, ношение, хранение, передачу и сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, которые поступали из района проведения АТО, а именно: 6 автоматов АКС-74, пулемет Калашникова калибра 7,62 мм, два пистолета Макарова, четыре реактивные противотанковые гранатометы РПГ-18, граната РГД-5, 40-мм подствольный гранатомет ГП-25, граната Ф-1, штык-нож к автомату, 129 патронов калибра 5, 45 мм, 224 патронов калибра 7, 62 мм и 11 патронов калибра 9 мм.

Преступников приговорили к 4 и 5 годам лишения свободы.

Напомним, как сообщал УНН, группу торговцев оружием задержали в Одессе.