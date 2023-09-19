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Торгівля інформацією про топчиновників України: викрито ще одного експравоохоронця

Торгівля інформацією про топчиновників України: викрито ще одного експравоохоронця

Київ • УНН

 • 144099 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Правоохоронці встановили ще одного фігуранта справи торгівлі інформацією з державних баз даних про топчиновників. Про це поінформувала пресслужба Державного Бюро розслідувань, передає УНН.

Цитата

“.... повідомили про підозру ще одному фігуранту у справі роботи „детективного агентства“, яке торгувало інформацією з державних баз даних. Клієнти, зокрема „цікавились“ особистими даними міністрів Кабінету міністрів України”, — розповіли у ДБР.

Деталі

Працівники ДБР встановили особу ще одного фігуранта справи торгівлі інформацією про топчиновників. Ним виявився колишній працівник правоохоронного органу, який був знайомий з обома учасниками злочинної схеми з продажу персональних даних.

Зокрема, третій фігурант по цій справі виступав посередником, між засновником так званої “детективної агенції” та чинним правоохоронцем. Його роль була у спонуканні останнього до активізації “вигідного співробітництва”.

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Нині йому оголосили підозру у підбурюванні до несанкціонованого доступу та поширення інформації з обмеженим доступом (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 КК України). Йому загрожує до 6 років тюрми.
Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

Нагадаємо

11 вересня правоохоронці викрили та зупинили роботу так званого “детективного агентства”, яке торгувало інформацією з державних баз даних, у тому числі й щодо топчиновників країни.

Тоді ДБР оголосили підозру колишньому правоохоронцю — організатору схеми. А його спільника, який служив в органах, і збирав інформацію для замовників безпосередньо з державних реєстрів, відсторонили від посади.

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