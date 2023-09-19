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Шпигувала за переміщенням техніки ЗСУ з вікна власної оселі - жінку затримано

Шпигувала за переміщенням техніки ЗСУ з вікна власної оселі - жінку затримано

Київ • УНН

 • 157782 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Слов’янську правоохоронці затримали жінку, яка передавала росіянам інформацію про переміщення українських військ. Зловмисниця облаштувала у своїй квартирі спостережний пункт і передавала дані на прокремлівський Телеграм-канал, повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що жінка облаштувала у своїй квартирі спостережний пункт, звідки відстежувала пересування української техніки. Зокрема, вона цікавилася маршрутами переміщення артилерії ЗСУ, яка залучена у контрнаступі під Бахмутом, аби навести російські удари.

Отриману інформацію російська поплічниця передавала на один Telegram-канал, який адмініструється представниками спецслужб країни-терористки.

Правоохоронці затримали шпигунку та повідомили їй про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про Збройні Сили України.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Ворожій розвідниці загрожує до 8 років тюрми.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Видавав себе за військового, аби безперешкодно шпигувати за ЗСУ: у Дніпрі затримали російського агента

Українські Національні Новини

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