Шпигувала за переміщенням техніки ЗСУ з вікна власної оселі - жінку затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Слов’янську правоохоронці затримали жінку, яка передавала росіянам інформацію про переміщення українських військ. Зловмисниця облаштувала у своїй квартирі спостережний пункт і передавала дані на прокремлівський Телеграм-канал, повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
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Зазначається, що жінка облаштувала у своїй квартирі спостережний пункт, звідки відстежувала пересування української техніки. Зокрема, вона цікавилася маршрутами переміщення артилерії ЗСУ, яка залучена у контрнаступі під Бахмутом, аби навести російські удари.
Отриману інформацію російська поплічниця передавала на один Telegram-канал, який адмініструється представниками спецслужб країни-терористки.
Правоохоронці затримали шпигунку та повідомили їй про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про Збройні Сили України.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Ворожій розвідниці загрожує до 8 років тюрми.
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