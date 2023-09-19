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Шпионила за перемещением техники ВСУ из окна собственного дома - женщина задержана

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Славянске правоохранители задержали женщину, которая передавала россиянам информацию о перемещении украинских войск. Злоумышленница обустроила в своей квартире наблюдательный пункт и передавала данные на прокремлевский Телеграмм-канал, сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что женщина обустроила в своей квартире наблюдательный пункт, откуда отслеживала передвижения украинской техники. В частности, она интересовалась маршрутами перемещения артиллерии ВСУ, которая задействована в контрнаступлении под Бахмутом, чтобы навести российские удары.

Полученную информацию российская пособница передавала на один Telegram-канал, который администрируется представителями спецслужб страны-террористки.

Правоохранители задержали шпионку и сообщили ей о подозрении в несанкционированном распространении информации о Вооруженных Силах Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Вражеской разведчице грозит до 8 лет тюрьмы.

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