Шпионила за перемещением техники ВСУ из окна собственного дома - женщина задержана
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Славянске правоохранители задержали женщину, которая передавала россиянам информацию о перемещении украинских войск. Злоумышленница обустроила в своей квартире наблюдательный пункт и передавала данные на прокремлевский Телеграмм-канал, сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что женщина обустроила в своей квартире наблюдательный пункт, откуда отслеживала передвижения украинской техники. В частности, она интересовалась маршрутами перемещения артиллерии ВСУ, которая задействована в контрнаступлении под Бахмутом, чтобы навести российские удары.
Полученную информацию российская пособница передавала на один Telegram-канал, который администрируется представителями спецслужб страны-террористки.
Правоохранители задержали шпионку и сообщили ей о подозрении в несанкционированном распространении информации о Вооруженных Силах Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Вражеской разведчице грозит до 8 лет тюрьмы.
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