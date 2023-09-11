Торгував інформацією про топчиновників України: викрили правоохоронця та його спільника
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. ДБР викрило правоохоронця, який зі спільником продавав інформацію з державних баз даних, у тому числі й щодо топчиновників країни. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, пише УНН.
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За даними слідства, колишній правоохоронець, після свого звільнення у запас, заснував приватну агенцію з надання детективних послуг. До цієї роботи він залучив свого товариша, який продовжував нести службу в правоохоронних органах.
Через чати та групи у месенджерах зловмисники знаходили клієнтів, які були готові платити за приватну інформацію щодо адреси проживання, номерів автомобілів і мобільних телефонів громадян, а також відомості про перетин державного кордону.
Ці дані знаходив у базах та копіював правоохоронець. Ціна «послуги» в середньому становила 200 доларів США в залежності від обсягу інформації.
Під час обшуків у фігурантів було виявлено великий масив замовлень щодо громадян України. А також замовлення щодо чиновників – інформація про яких під час російської агресії могла завдати великої шкоди інтересам України.
Наразі зловмисникам повідомлено про підозру.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
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