Торговал информацией о топ-чиновниках Украины: разоблачили правоохранителя и его сообщника
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. ГБР разоблачило правоохранителя, который с сообщником продавал информацию из государственных баз данных, в том числе и относительно топ-чиновников страны. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, бывший милиционер, после своего увольнения в запас, основал частное агентство по предоставлению детективных услуг. К этой работе он привлек своего товарища, который продолжал нести службу в правоохранительных органах.
Через чаты и группы в мессенджерах злоумышленники находили клиентов, которые были готовы платить за частную информацию об адресах проживания, номерах автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также сведения о пересечении государственной границы.
Эти данные находил в базах и копировал правоохранитель. Цена «услуги» в среднем составляла 200 долларов в зависимости от объема информации.
Во время обысков у фигурантов был обнаружен большой массив заказов в отношении граждан Украины. А также заказы в отношении чиновников – информация о которых во время российской агрессии могла нанести большой вред интересам Украины.
В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении.
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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