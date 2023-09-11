Торговал информацией о топ-чиновниках Украины: разоблачили правоохранителя и его сообщника

Детали

По данным следствия, бывший милиционер, после своего увольнения в запас, основал частное агентство по предоставлению детективных услуг. К этой работе он привлек своего товарища, который продолжал нести службу в правоохранительных органах.

Через чаты и группы в мессенджерах злоумышленники находили клиентов, которые были готовы платить за частную информацию об адресах проживания, номерах автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также сведения о пересечении государственной границы.

Эти данные находил в базах и копировал правоохранитель. Цена «услуги» в среднем составляла 200 долларов в зависимости от объема информации.

Во время обысков у фигурантов был обнаружен большой массив заказов в отношении граждан Украины. А также заказы в отношении чиновников – информация о которых во время российской агрессии могла нанести большой вред интересам Украины.

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будут судить мошенников, которые выманивали деньги у бизнеса на закупку зерновых и масличных культур