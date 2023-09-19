Торговля информацией о топ-чиновниках Украины: разоблачен еще один экс-правоохранитель
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Правоохранители установили еще одного фигуранта дела торговли информацией из государственных баз данных о топ-чиновниках. Об этом проинформировала пресс-служба Государственного Бюро расследований, передает УНН.
Цитата
“... сообщили о подозрении еще одному фигуранту по делу работы „детективного агентства“, которое торговало информацией из государственных баз данных. Клиенты, в частности „интересовались“ личными данными министров Кабинета министров Украины”, — рассказали в ДБР.
Детали
Работники ГБР установили личность еще одного фигуранта дела торговли информацией о топ-чиновниках. Им оказался бывший работник правоохранительного органа, который был знаком с обоими участниками преступной схемы по продаже персональных данных.
В частности, третий фигурант по этому делу выступал посредником между основателем так называемого “детективного агентства” и действующим правоохранителем. Его роль была в побуждении последнего к активизации “выгодного сотрудничества”.
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Сейчас ему объявили подозрение в подстрекательстве к несанкционированному доступу и распространению информации с ограниченным доступом (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 УК Украины). Ему грозит до 6 лет тюрьмы.
Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура.
Напомним
11 сентября правоохранители разоблачили и остановили работу так называемого “детективного агентства”, которое торговало информацией из государственных баз данных, в том числе и в отношении топ-чиновников страны.
Тогда ГБР объявили подозрение бывшему правоохранителю — организатору схемы. А его сообщника, который служил в органах, и собирал информацию для заказчиков непосредственно из государственных реестров, отстранили от должности.