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Актуальне
Ткаченко звернувся до YouTube з проханням блокувати відео пвк "вагнер"

Ткаченко звернувся до YouTube з проханням блокувати відео пвк "вагнер"

Київ • УНН

 • 521175 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що звернувся до YouTube з проханням припинити популяризацію російських військових формувань, зокрема пвк "вагнер", пише УНН.

Цитата

"Такі IT-гіганти як TikTok чи YouTube, попри наявність досить жорсткої редакційної політики, слугують для росіян ефективними рекламними майданчиками для масштабування, "омолодження" аудиторії і вербування нових найманців для війни в Україні. 

YouTube завжди наголошував, що його редакційна політика передбачає блокування шкідливого контенту та каналів, які його поширюють. Тому звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності "вагнера", - поінформував Ткаченко.

Деталі

За його словами, російська пропаганда "змінюється та еволюціонує", а "кремлівські технологи" залучають нові канали та методи поширення наративів. Міністр також зазначив, що Україна "вдячна за неупереджену роль", яку YouTube відіграє у висвітленні агресії рф.

"Водночас ми вважаємо абсолютно неприпустимим факт, коли найбільший у світі відеохостинг дозволяє безперешкодно рекламуватися на своєму майданчику транснаціональній злочинній організації, якою "вагнер" офіційно визнано в США, Великій Британії та ЄС", - написав він.

Ткаченко підкреслив, що такі прояви російської гібридної війни "необхідно припиняти якомога швидше" задля стабільності демократичного світу, і висловив впевненість, що партнери з YouTube виправлять ситуацію "швидко".

Нагадаємо

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у ПАРЄ 24 березня закликав визнати росію країною, яка вчиняє культурний геноцид українців.

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