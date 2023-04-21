Ткаченко обратился к YouTube с просьбой блокировать видео чвк "вагнер"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что обратился к YouTube с просьбой прекратить популяризацию российских военных формирований, в частности чвк "вагнер", пишет УНН.
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"Такие IT-гиганты как TikTok или YouTube, несмотря на наличие достаточно жесткой редакционной политики, служат для россиян эффективными рекламными площадками для масштабирования, "омоложения" аудитории и вербовки новых наемников для войны в Украине.
YouTube всегда подчеркивал, что его редакционная политика предусматривает блокирование вредного контента и каналов, которые его распространяют. Поэтому обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору YouTube, LLC Нилу Мохану с просьбой принять конкретные меры для мониторинга и прекращения интернет-деятельности "вагнера", - проинформировал Ткаченко.
Детали
По его словам, российская пропаганда "меняется и эволюционирует", а "кремлевские технологи" привлекают новые каналы и методы распространения нарративов. Министр также отметил, что Украина "благодарна за беспристрастную роль", которую YouTube играет в освещении агрессии рф.
"В то же время мы считаем абсолютно недопустимым факт, когда крупнейший в мире видеохостинг позволяет беспрепятственно рекламироваться на своей площадке транснациональной преступной организации, которой "вагнер" официально признан в США, Великобритании и ЕС", - написал он.
Ткаченко подчеркнул, что такие проявления российской гибридной войны "необходимо пресекать как можно скорее" ради стабильности демократического мира, и выразил уверенность, что партнеры из YouTube исправят ситуацию "быстро".
Напомним
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в ПАСЕ 24 марта призвал признать Россию страной, которая совершает культурный геноцид украинцев.