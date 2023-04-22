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Ткаченко: Мінкульт створив комісію по перевірці Почаївської Лаври

Ткаченко: Мінкульт створив комісію по перевірці Почаївської Лаври

Київ • УНН

 • 956172 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що його відомство створило комісію по перевірці Почаївської Лаври. Це стане частиною "процесу викорінення незаконного панування" УПЦ МП в Україні, наголосив він в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Цитата

"У нас створені комісії по перевірці використання об'єктів, як у Почаївській Лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинені дії угод щодо використання деяких об'єктів заповідника, але кожен конкретний випадок - це кожен конкретний випадок", - сказав міністр.

Він додав: "Ми розпочали досить елегантну роботу стосовно викорінення незаконного панування російської церкви в Україні впродовж більш ніж 300 років".

Деталі

За словами Ткаченка, у Чернігові МКІП "знаходиться у цивілізованому діалозі" з представниками УПЦ МП, у Почаєві робота "лише почалася". Він пояснив, що робота у Почаївській Лаврі відрізняється, оскільки вона "має взаємовідносини" з Кременецьким заповідником.

"У Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа в місцевому суді стосовно того, чому нас не допускають на територію цього храму", - повідомив Ткаченко.

Нагадаємо

У березні цього року керівник Почаївської Лаври митрополит Володимир не пустив державних представників до церкви і звернувся до суду, щоб її повернути у користування.

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