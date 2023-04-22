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Ткаченко: Минкульт создал комиссию по проверке Почаевской Лавры

Ткаченко: Минкульт создал комиссию по проверке Почаевской Лавры

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что его ведомство создало комиссию по проверке Почаевской Лавры. Это станет частью "процесса искоренения незаконного господства" УПЦ МП в Украине, подчеркнул он в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Цитата

"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов, как в Почаевской Лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов заповедника, но каждый конкретный случай - это каждый конкретный случай", - сказал министр.

Он добавил: "Мы начали довольно элегантную работу по искоренению незаконного господства российской церкви в Украине на протяжении более чем 300 лет".

Детали

По словам Ткаченко, в Чернигове МКИП "находится в цивилизованном диалоге" с представителями УПЦ МП, в Почаеве работа "только началась". Он пояснил, что работа в Почаевской Лавре отличается, поскольку она "имеет взаимоотношения" с Кременецким заповедником.

"В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде относительно того почему нас не допускают на территорию этого храма", - сообщил Ткаченко.

Напомним

В марте этого года руководитель Почаевской Лавры митрополит Владимир не пустил государственных представителей в церковь и обратился в суд, чтобы ее вернуть в пользование.

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