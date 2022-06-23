Ткаченко: більшість студентів музичної академії Чайковського підтримують її перейменування

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“Зустрівся зі студентами Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, навколо якої зараз точиться публічна дискусія щодо перейменування закладу. Почув позицію більшості студентів. Вони — „за“ те, щоб прибрати з назви закладу ім’я російського композитора”, — написав він.

Міністр наголосив, що МКІП не має права ухвалювати рішення щодо зміни назви закладів, закликавши дотримуватися закону й дослухатися думок усіх учасників дискусії.

“Студентство є повноправним учасником у прийнятті рішень, що стосуються закладу, де вони навчаються. Тож, студенти, знайте і користуйтесь своїми правами. Керівники закладів — прислуховуйтесь”, — зазначив Ткаченко.

Він також додав, що підтримує студентство у прагненні вилучити прізвище російського композитора з назви закладу: “Чесно скажу, тут я схильний підтримати студентів з точки зору аргументації та європейської позиції щодо прийняття тих чи інших змін у своєму освітньому закладі”.

Нагадаємо

У застосунку “Київ Цифровий” завершилося голосування щодо перейменування вулиць, назви яких пов’язані з росією.