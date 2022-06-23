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Ткаченко: большинство студентов музыкальной академии Чайковского поддерживают ее переименование

Ткаченко: большинство студентов музыкальной академии Чайковского поддерживают ее переименование

Киев • УНН

 • 106422 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко встретился со студентами Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского и после общения с ними заявил, что большинство из них поддерживают переименование заведения. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Встретился с студентами Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского, вокруг которой сейчас идет публичная дискуссия по переименованию заведения. Услышал позицию большинства студентов. Они — „за“ то, чтобы убрать из названия заведения имя русского композитора”, — написал он.

Министр подчеркнул, что МКИП не имеет право принимать решение об изменении названия заведений, призвав соблюдать закон и прислушаться к мнениям всех участников дискуссии.

“Студенчество является полноправным участником в принятии решений, касающихся заведения, где они учатся. Итак, студенты, знайте и пользуйтесь своими правами. Руководители заведений — прислушивайтесь”, — отметил Ткаченко.

Он также добавил, что поддерживает студенчество в стремлении изъять фамилию русского композитора из названия заведения: “Честно скажу, здесь я склонен поддержать студентов с точки зрения аргументации и европейской позиции по принятию тех или других изменений в своем образовательном учреждении”.

Напомним

В приложении “Киев Цифровой” завершилось голосование по переименованию улиц, названия которых связаны с россией.

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