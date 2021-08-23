Тиждень у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Станом на 8:20 понеділка, 23 серпня, на вулицях і проспектах Києва помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
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Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Лобановського, Голосіївському, Степана Бандери.
Також рух ускладнено на вулицях Дмитрівській, Златоустівській, Вокзальній площі, Льва Толстого, Ярославів Вал, Межигірській, Уманській, Чоколівському бульварі, Адама Міцкевича, Металістів, Ушинського.
Тим часом, на лівому березі рух ускладнений на вулицях Попудренка, Гната Хоткевича, Шолом-Алейхема, Магнітогорській та на проспектах Юрія Гагаріна, Романа Шухевича, Павла Тичини.
На всіх мостах, а саме - Патона, Метро, Дарницькому, Північному і Південному, можна було проїхати вільно.
Доповнення
У Києві 23 серпня через урочистості з нагоди Дня прапора обмежили рух низкою вулиць та призупинили рух деяких автобусів та тролейбусів.