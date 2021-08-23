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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Неделя в Киеве началась с пробок: где затруднено движение

Киев  •  УНН

 • 24491 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. По состоянию на 8:20 понедельника, 23 августа, на улицах и проспектах Киева заметны осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Лобановского, Голосеевском, Степана Бандеры.

Также движение затруднено на улицах Дмитровской, Златоустовской, Вокзальной площади, Льва Толстого, Ярославов Вал, Межигорской, Уманской, Чоколовском бульваре, Адама Мицкевича, Металлистов, Ушинского.

Между тем, на левом берегу движение затруднено на улицах Попудренко, Хоткевича, Шолом-Алейхема, Магнитогорской и на проспектах Юрия Гагарина, Романа Шухевича, Павла Тычины.

На всех мостах, а именно - Патона, Метро, Дарницком, Северном и Южном, можно было проехать свободно.

Дополнение

В Киеве 23 августа из-за торжества по случаю Дня флага ограничили движение рядом улиц и приостановили движение некоторых автобусов и троллейбусов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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