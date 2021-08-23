День Державного прапора: у Києві перекрили вулиці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Києві 23 серпня через урочистості з нагоди Дня прапора обмежили рух низкою вулиць та призупинили рух деяких автобусів та тролейбусів. Про це інформують УНН у КМДА.
Деталі
Із 6:00 до закінчення заходів до Дня прапора перекриють рух на таких вулицях:
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- Шовковичній (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського);
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- Володимирській (від перехрестя вулиці Великої Житомирської до бульвару Тараса Шевченка);
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- Рильському провулку (від перехрестя вулиці Стрілецької до вулиці Володимирської);
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- Ярославів Вал (від вулиці Івана Франка до вулиці Володимирської);
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- Малій Житомирській (від Володимирського проїзду до Михайлівського провулку (крім громадського транспорту);
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- Лисенка (від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Ярославів Вал);
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- Богдана Хмельницького (від вулиці Терещенківської до вулиці Леонтовича).
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З 6:00 ранку 23 серпня до закінчення заходів до Дня Незалежності перекриють рух на вулицях Михайла Грушевського (від перехрестя вулиці Садової до Кріпосного провулку) та Липській (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської).
А ще з 22 серпня до закінчення заходів 24 серпня для водіїв буде недоступна Петрівська алея та Паркова дорога від Петрівської алеї до Аскольдової могили. Крім того, рух деякими вулицями вирішили обмежити. З їхнім переліком можна ознайомитися тут.
Із 16:00 до 18:00 буде обмежено рух транспортних засобів на вул. Лаврській (на ділянці від вул. Цитадельної до Алеї Героїв Крут).
23 серпня під час святкування Дня Державного Прапора тимчасово заборонять транспортний рух на вулицях М. Грушевського і Володимирській. У зв’язку з цим, протягом дня можливе тимчасове призупинення руху автобусів № 24, 62 та тролейбусів № 6, 16, 18.
Також 23 серпня закриють вхід та вихід станції метро “Золоті ворота”, який розташований на вул. Володимирській.
Нагадаємо
23 серпня в Києві відбудеться установчий саміт “Кримської платформи”, де візьмуть участь делегації понад 40 країн й організацій.