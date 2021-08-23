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День Государственного флага: в Киеве перекрыли улицы

День Государственного флага: в Киеве перекрыли улицы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. В Киеве 23 августа из-за торжества по случаю Дня флага ограничили движение рядом улиц и приостановили движение некоторых автобусов и троллейбусов. Об этом информируют УНН в КГГА.

Детали

С 6:00 до окончания мероприятий ко Дню флага перекроют движение на таких улицах:

  • Шелковичной (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского)
  • Владимирской (от перекрестка улицы Большой Житомирской до бульвара Тараса Шевченко)
  • Рыльском переулке (от перекрестка улицы Стрелецкой до улицы Владимирской)
  • Ярославов Вал (от улицы Ивана Франко до улицы Владимирской)
  • Малой Житомирской (от Владимирского проезда к Михайловского переулка (кроме общественного транспорта);
  • Лысенко (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Ярославов Вал)
  • Богдана Хмельницкого (от улицы Терещенковской к улице Леонтовича).

С 6:00 утра 23 августа до окончания мероприятий ко Дню Независимости перекроют движение на улицах Михаила Грушевского (от перекрестка улицы Садовой до Крепостного переулка) и Липской (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской).

А еще с 22 августа до окончания мероприятий 24 августа для водителей будет недоступна Петровская аллея и Парковая дорога от Петровской аллеи до Аскольдовой могилы. Кроме того, движение по некоторым улицам решили ограничить. С их перечнем можно ознакомиться здесь.

С 16:00 до 18:00 будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лаврской (на участке от ул. Цитадельной до Аллеи Героев Крут).

23 августа во время празднования Дня Государственного Флага временно запретят движение транспорта на улицах Грушевского и Владимирской. В связи с этим, в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов № 6, 16, 18.

Также 23 августа закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота", который расположен на ул. Владимирской.

Напомним

23 августа в Киеве состоится учредительный саммит "Крымской платформы", где примут участие делегации более 40 стран и организаций.

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