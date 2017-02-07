Тисячі жителів Дамаску почали повертатися додому
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У провінції Дамаск тисячі жителів селища Аз-Зіябія отримали можливість повернутися до своїх домівок, які вони були вимушені покинути через злочини терористів, передає УНН з посиланням на Ruptly.
Цей процес був початий після відновлення зруйнованої інфраструктури селища.
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За словами міністра Алі Хайдар, що те що відбувається сьогодні підкреслює, що паралельно з військовим операціям Сирійської армії проти тероризму йдуть процеси локальних примирень, завдяки яким і стало можливе повернення цивільного населення в селище.
Також він зазначив, що процес повернення продовжиться протягом декількох днів. Подібні ж зусилля ведуться для жителів усіх районів Сирії без винятку, але багато що залежить від умов безпеки та завершення робіт по забезпеченню елементарних умов життя, які можливо відновити в нинішніх важких умовах.