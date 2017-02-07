Тысячи жителей Дамаска начали возвращаться домой

Этот процесс был начат после восстановления разрушенной инфраструктуры поселка.

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По словам министра Али Хайдар, что происходящее сегодня подчеркивает, что параллельно с военным операциям Сирийской армии против терроризма идут процессы локальных примирений, благодаря которым и стало возможным возвращение гражданского населения в поселок.

Также он отметил, что процесс возвращения продолжится в течение нескольких дней. Подобные усилия ведутся для жителей всех районов Сирии без исключения, но многое зависит от условий безопасности и завершения работ по обеспечению элементарных условий жизни, которые возможно восстановить в нынешних тяжелых условиях.