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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Калибр (семейство ракет)

Тысячи жителей Дамаска начали возвращаться домой

Киев • УНН

 • 6234 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В провинции Дамаск тысячи жителей поселка Аз-Зиябия получили возможность вернуться в свои дома, которые они были вынуждены покинуть из-за преступлений террористов, передает УНН со ссылкой на Ruptly.

Тысячи жителей Дамаска начали возвращаться домой

Этот процесс был начат после восстановления разрушенной инфраструктуры поселка.

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По словам министра Али Хайдар, что происходящее сегодня подчеркивает, что параллельно с военным операциям Сирийской армии против терроризма идут процессы локальных примирений, благодаря которым и стало возможным возвращение гражданского населения в поселок.

Также он отметил, что процесс возвращения продолжится в течение нескольких дней. Подобные усилия ведутся для жителей всех районов Сирии без исключения, но многое зависит от условий безопасности и завершения работ по обеспечению элементарных условий жизни, которые возможно восстановить в нынешних тяжелых условиях.

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