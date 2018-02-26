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Тисячі румунів вийшли на протест за відставку міністра юстиції

Тисячі румунів вийшли на протест за відставку міністра юстиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Кілька тисяч румунів напередодні вийшли на вулиці, щоб вимагати відставки міністра юстиції Тудорела Тоадера, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, протести стали реакцією на заплановане ним відсторонення від посади голови Національного антикорупційного управління (DNA) Лаури Ковеші.

За оцінками ЗМІ, в одному лише Бухаресті, незважаючи на сильний снігопад, зібралося близько чотирьох тисяч демонстрантів. Крім того, у протестних акціях взяли участь жителі трьох інших великих міст.

Раніше Тудорел Тоадер звинуватив Лауру Ковеші в самоправності і зневажливому ставленні до парламенту, а також в "надмірному авторитаризмі" і порушенні конституції. Втім, очільниця DNA не може бути знята з посади без підпису президента Румунії Клауса Йоханніса. У свою чергу, К.Йоханніс симпатизує громадянській опозиції. До того ж, раніше президент неодноразово підкреслював, що задоволений роботою Л.Ковеші.

Прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле, що вступила на посаду місяць тому, є прихильницею спірної правової реформи, яка передбачає обмеження повноважень прокуратури, яка веде справи за статтями про корупцію. Так, вона збирається замінити Л.Ковеші, яка вважається одним з найпопулярніших політиків у Румунії, на більш "поміркованого" головного слідчого, пише видання.

У корупції підозрюються багато високопоставлених румунських чиновників з правлячої Соціал-демократичної партії (СДП), а також "Альянсу лібералів і демократів" (АЛДЄ), що входить в коаліцію з СДП. Серед інших і лідер СДП Лівіу Драгнев: у 2016 році він був засуджений до двох років умовного ув'язнення у справі про махінації на референдумі.

Нагадаємо, на протест в Бухаресті в січні зібралося близько 100 тисяч осіб.

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