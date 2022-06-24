Тисячі мігрантів штурмували іспанський анклав

Деталі

Мелілья і Сеута іспанські анклави на північному узбережжі Африки, за останнє десятиліття стали магнітом для мігрантів, здебільшого з країн на південь від Сахари, які намагаються потрапити до Європи.

Спроба в п'ятницю, яка, за словами іспанської влади, призвела до поранень 57 мігрантів і 49 іспанських поліцейських, почалася близько 6:40 за місцевим часом.

Близько 8:40 ранку понад 500 мігрантів прорвали оборону і проникли до Мелільї, перелізши дах прикордонного контрольно-пропускного пункту після того, як прорізали паркан болторізом.

Більшість із них були змушені повернутися, але приблизно 130 людям вдалося дістатися анклаву та пройти обробку в центрі прийому іммігрантів.

Це перше значне вторгнення із середини березня.

Доповнення

За кілька тижнів 2022 року, що передували цьому, в'їзд мігрантів у два анклави збільшився більш ніж утричі порівняно з тим самим періодом 2021 року.