Тисячі мігрантів штурмували іспанський анклав
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. 2000 мігрантів у п'ятницю штурмували високий паркан, що відокремлює іспанський північноафриканський анклав Мелілья, десяткам з яких вдалося перетнути кордон з Марокко після запеклої двогодинної сутички з прикордонниками. Про це УНН пише з посиланням на Reeuters.
Деталі
Мелілья і Сеута іспанські анклави на північному узбережжі Африки, за останнє десятиліття стали магнітом для мігрантів, здебільшого з країн на південь від Сахари, які намагаються потрапити до Європи.
Спроба в п'ятницю, яка, за словами іспанської влади, призвела до поранень 57 мігрантів і 49 іспанських поліцейських, почалася близько 6:40 за місцевим часом.
Близько 8:40 ранку понад 500 мігрантів прорвали оборону і проникли до Мелільї, перелізши дах прикордонного контрольно-пропускного пункту після того, як прорізали паркан болторізом.
Більшість із них були змушені повернутися, але приблизно 130 людям вдалося дістатися анклаву та пройти обробку в центрі прийому іммігрантів.
Це перше значне вторгнення із середини березня.
Доповнення
За кілька тижнів 2022 року, що передували цьому, в'їзд мігрантів у два анклави збільшився більш ніж утричі порівняно з тим самим періодом 2021 року.