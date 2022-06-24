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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 46734 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Тысячи мигрантов штурмовали испанский анклав

Тысячи мигрантов штурмовали испанский анклав

Киев • УНН

 • 113766 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. 2000 мигрантов в пятницу штурмовали высокий забор, отделяющий испанский североафриканский анклав Мелилья, десяткам из которых удалось пересечь границу с Марокко после ожесточенной двухчасовой стычки с пограничниками. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reeuters.

Детали

Мелилья и Сеута испанские анклавы на северном побережье Африки, за последнее десятилетие стали магнитом для мигрантов, в основном из стран к югу от Сахары, пытающихся попасть в Европу.

Попытка в пятницу, которая, по словам испанских властей, привела к ранениям 57 мигрантов и 49 испанских полицейских, началась около 6:40 по местному времени.

Около 8:40 утра более 500 мигрантов прорвали оборону и проникли в Мелилью, перелез крышу пограничного контрольно-пропускного пункта после того, как прорезали забор болторизом.

Большинство из них были вынуждены вернуться, но примерно 130 людям удалось добраться до анклава и пройти обработку в центре приема иммигрантов.

Это первое значительное вторжение с середины марта.

Дополнение

За несколько недель 2022 года, предшествовавших этому, въезд мигрантов в два анклава увеличился более чем в три раза по сравнению с тем же периодом 2021 года.

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