Тысячи мигрантов штурмовали испанский анклав
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. 2000 мигрантов в пятницу штурмовали высокий забор, отделяющий испанский североафриканский анклав Мелилья, десяткам из которых удалось пересечь границу с Марокко после ожесточенной двухчасовой стычки с пограничниками. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reeuters.
Детали
Мелилья и Сеута испанские анклавы на северном побережье Африки, за последнее десятилетие стали магнитом для мигрантов, в основном из стран к югу от Сахары, пытающихся попасть в Европу.
Попытка в пятницу, которая, по словам испанских властей, привела к ранениям 57 мигрантов и 49 испанских полицейских, началась около 6:40 по местному времени.
Около 8:40 утра более 500 мигрантов прорвали оборону и проникли в Мелилью, перелез крышу пограничного контрольно-пропускного пункта после того, как прорезали забор болторизом.
Большинство из них были вынуждены вернуться, но примерно 130 людям удалось добраться до анклава и пройти обработку в центре приема иммигрантов.
Это первое значительное вторжение с середины марта.
Дополнение
За несколько недель 2022 года, предшествовавших этому, въезд мигрантов в два анклава увеличился более чем в три раза по сравнению с тем же периодом 2021 года.