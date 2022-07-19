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Тищенко більше не керуватиме Закарпатською обласною організацією "СН": у партії натякнули на скандали та сумнівний піар

Тищенко більше не керуватиме Закарпатською обласною організацією "СН": у партії натякнули на скандали та сумнівний піар

Київ • УНН

 • 225363 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Повноваження Миколи Тищенка як голови Закарпатської обласної організації "Слуги Народу" достроково припинені, передає УНН із посиланням на "Слугу народу".

Цитата

"Голова Політичної партії "Слуга Народу" Олена Шуляк своїм розпорядженням достроково припинила повноваження голови Закарпатської обласної організації партії Миколи Тищенка з 19 липня. Розпорядження ухвалено згідно зі статутом партії (ст. 9.1.8, 9.1.17) та погоджено із Головою Політради Давидом Арахамією", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Одночасно очільниця партії призначила Віктора Микиту тимчасово виконуючим обов’язки голови обласної організації. Згідно із розпорядженням, він зобов’язаний у термін до 19 жовтня забезпечити проведення зборів (конференції) Закарпатської обласної організації "Слуги Народу" для розв'язання питання про обрання голови організації.

Віктор Микита у цей період офіційно уповноважений представляти інтереси Закарпатської обласної організації у структурах юстиції для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про організацію.

"Сьогодні в умовах повномасштабної війни з росією, партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту і укріпленню тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками", - відзначила Олена Шуляк.

За її словами, саме від регіональних організацій сьогодні залежить ефективність виконання завдань, які перед партією ставить Президент і українське суспільство.

Нагадаємо

Микола Тищенко очолив Закарпатський осередок партії "Слуга Народу" у березні 2021 року.

За час перебування у політиці нардеп встиг втрапити у цілу низку скандалів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Раді сталася сутичка між нардепами Леросом та Тищенком

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