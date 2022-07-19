Тищенко більше не керуватиме Закарпатською обласною організацією "СН": у партії натякнули на скандали та сумнівний піар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Повноваження Миколи Тищенка як голови Закарпатської обласної організації "Слуги Народу" достроково припинені, передає УНН із посиланням на "Слугу народу".
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"Голова Політичної партії "Слуга Народу" Олена Шуляк своїм розпорядженням достроково припинила повноваження голови Закарпатської обласної організації партії Миколи Тищенка з 19 липня. Розпорядження ухвалено згідно зі статутом партії (ст. 9.1.8, 9.1.17) та погоджено із Головою Політради Давидом Арахамією", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Одночасно очільниця партії призначила Віктора Микиту тимчасово виконуючим обов’язки голови обласної організації. Згідно із розпорядженням, він зобов’язаний у термін до 19 жовтня забезпечити проведення зборів (конференції) Закарпатської обласної організації "Слуги Народу" для розв'язання питання про обрання голови організації.
Віктор Микита у цей період офіційно уповноважений представляти інтереси Закарпатської обласної організації у структурах юстиції для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про організацію.
"Сьогодні в умовах повномасштабної війни з росією, партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту і укріпленню тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками", - відзначила Олена Шуляк.
За її словами, саме від регіональних організацій сьогодні залежить ефективність виконання завдань, які перед партією ставить Президент і українське суспільство.
Нагадаємо
Микола Тищенко очолив Закарпатський осередок партії "Слуга Народу" у березні 2021 року.
За час перебування у політиці нардеп встиг втрапити у цілу низку скандалів.
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