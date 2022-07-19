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Тищенко больше не будет руководить Закарпатской областной организацией "СН": в партии намекнули на скандалы и сомнительный пиар

Киев • УНН

 • 225360 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Полномочия Николая Тищенко как главы Закарпатской областной организации "Слуги Народа" досрочно прекращены, передает УНН со ссылкой на "Слугу народа".

Цитата

"Глава Политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк своим распоряжением досрочно прекратила полномочия председателя Закарпатской областной организации партии Николая Тищенко с 19 июля. Распоряжение принято согласно уставу партии (ст. 9.1.8, 9.1.17) и согласовано с Председателем Политсовета Давидом Арахамией", - говорится в сообщении.

Детали

Одновременно глава партии назначила Виктора Микиту временно исполняющим обязанности главы областной организации. Согласно распоряжению, он обязан в срок до 19 октября обеспечить проведение собрания (конференции) Закарпатской областной организации "Слуги Народа" для решения вопроса об избрании главы организации.

Виктор Микита в этот период официально уполномочен представлять интересы Закарпатской областной организации в структурах юстиции для осуществления государственной регистрации изменений в сведения об организации.

"Сегодня в условиях полномасштабной войны с россией, партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронту и укреплению тыла, проводимой тысячами членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами", - отметила Елена Шуляк.

По ее словам, именно от региональных организаций сегодня зависит эффективность выполнения задач, которые перед партией ставит Президент и украинское общество.

Напомним

Николай Тищенко возглавил Закарпатскую ячейку партии "Слуга Народа" в марте 2021 года.

За время пребывания в политике нардеп успел попасть в целый ряд скандалов.

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