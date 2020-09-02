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Тимошенко вперше прокоментувала свій стан після захворювання на COVID-19

Київ • УНН

 • 91261 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Лідерка партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко, яка захворіла на COVID-19, вперше прокоментувала свій стан здоров'я після зараження коронавірусом. “Кризовий стан” минув, написала вона у Facebook, передає УНН.

Тимошенко вперше прокоментувала свій стан після захворювання на COVID-19

“Майже два тижні боротьби з важкою хворобою міняють відчуття реальності. Але про це поговоримо трохи згодом... А сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, і хоч до одужання ще далеко, тепер вже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя”, — написала Тимошенко.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що у лідерки партії “Батьківщина” Юлії Тимошенко виявили коронавірус. Стан її оцінювався як важкий.

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