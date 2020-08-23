У Юлії Тимошенко - коронавірус: політик у важкому стані

"Так, на жаль це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни COVID-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться", - написала вона.

Раніше сьогодні ЗМІ повідомили, що коронавірус виявили й у інших членів родини політика.

Як повідомляв УНН, в Україні зафіксовано вже майже 105 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — майже 2 тисячі.