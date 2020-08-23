В Україні вже майже 105 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 987
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже майже 105 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — майже 2 тисячі. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу в Україні захворіла 1 987 осіб, з них 159 дітей, а також 88 медпрацівників. Було госпіталізовано 343 людини. За останню добу в Україні зафіксовано 27 летальних випадків. При цьому одужало 500 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 104 958 людей, з них 7 140 дітей та 10 455 медиків", - сказав міністр.
Загалом з його слів в Україні одужало 52 235 пацієнтів, а летальних випадків - 2271.
Нагадаємо, кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у світі у неділю складає понад 23,1 млн, понад 803 тисячі людей померли.